Азербайджан опроверг инцидент в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что не причастно к инциденту в Карабахе, сообщает РИА Новости.

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«Азербайджанская армия не имеет отношения к инциденту», — заявили в азербайджанском военном ведомстве.

Там отметили, что речь идет о «перестрелке между незаконными армянскими вооруженными формированиями».

Как сообщало Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, шесть военных были ранены 14 октября в результате обстрела со стороны Азербайджана. Глава правительства Карабаха Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Позже при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.