Путин заявил о наличии гиперзвукового оружия на боевом дежурстве

«Нет, нет, нет, 3 Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - сказал Путин.