Путин заявил о наличии гиперзвукового оружия на боевом дежурстве

Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже находится на боевом дежурстве, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания форума «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщает «Интерфакс».
В ходе выступления Путина ведущая при обсуждении стратегической стабильности заметила, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха.
«Нет, нет, нет, 3 Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что подобные системы разрабатываются и в других странах, и в этом «нет ничего необычного». Путин отметил, что имея такие технологии, опережающие конкурентов, страна этим «не злоупотребляет» и никому не угрожает.