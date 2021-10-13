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Путин заявил о наличии гиперзвукового оружия на боевом дежурстве

Елена Прошина
22 минуты назад

Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже находится на боевом дежурстве, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания форума «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин заявил о наличии гиперзвукового оружия на боевом дежурстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе выступления Путина ведущая при обсуждении стратегической стабильности заметила, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха.

«Нет, нет, нет, 3 Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что подобные системы разрабатываются и в других странах, и в этом «нет ничего необычного». Путин отметил, что имея такие технологии, опережающие конкурентов, страна этим «не злоупотребляет» и никому не угрожает.

Армия,Владимир Путин,
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