В России построят пять ледоколов до 2033 года

Программа развития вспомогательного флота России до 2033 года предусматривает постройку новых кораблей. Для снабжения гарнизонов на Крайнем Севере планируется построить пять ледоколов и универсальные суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Андрея Ефимова.

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В ходе круглого стола в Совете Федерации Ефимов отметил, что в рамках программы развития вспомогательного флота России предусмотрена постройка пяти ледоколов и трех универсальных транспортных судов. По его словам, новые корабли расширят возможности флота по снабжению районов Крайнего Севера.

В 2022 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) планируют принять ледокол «Евпатий Коловрат». Судно строится по модернизированному проекту 21180М. Новые ледоколы отличаются от судов проекта 21180 уменьшенными размерами и осадкой. Это позволит использовать ледоколы в мелководных акваториях. Также корабли оснастят системой автоматизированного управления «Залив-ЛК-21180».

Ефимов подчеркнул, что через Северный морской путь корабли доставляют до половины грузов для нужд военных на Крайнем Севере. Поэтому в 2017 году в состав вспомогательного флота ВМФ России включили дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» и два судна тылового обеспечения «Эльбрус», которые могут идти через слой льда толщиной до 80 сантиметров.