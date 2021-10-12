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Угроза Калининграду: Эстония закупает ракеты Blue Spear

Елена Прошина
22 минуты назад

Эстонский центр оборонных инвестиций 6 октября заключил с израильской компанией Proteus Advanced Systems сделку на покупку противокорабельных крылатых ракет Blue Spear дальностью 200 миль.

Угроза Калининграду: Эстония закупает ракеты Blue Spear
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В будущем они могут представлять угрозу для Калининграда и Санкт-Петербурга, сообщает Forbes.

В материале отмечается, что ракета Blue Spear станет первой противокорабельной, которой будет обладать Эстония.

«Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем военно-морской обороны Эстонии на десятилетия вперед. ВМС страны сможет внести значительный вклад как в национальные, региональные, так и в коллективные усилия по обороне», — рассказал изданию командующий эстонским военно-морским флотом Юри Саска.

К примеру, по мнению автора материала, в периоды напряженности, используя эстонские ракеты, правительства стран НАТО легко смогут перекрыть поток продовольствия, топлива и подкреплений из основной части России в Калининград.

Помимо этого способность противокорабельных ракет Blue Spear к наземной атаке также может угрожать Санкт-Петербургу, находящемуся всего в 90 милях от границы Эстонии.

Пока точно неизвестно количество закупленных Эстонией «Голубых копий». Стоимость одной ракеты составляет около пяти миллионов долларов.

Армия,НАТО,Forbes,
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