Угроза Калининграду: Эстония закупает ракеты Blue Spear

Эстонский центр оборонных инвестиций 6 октября заключил с израильской компанией Proteus Advanced Systems сделку на покупку противокорабельных крылатых ракет Blue Spear дальностью 200 миль.

В будущем они могут представлять угрозу для Калининграда и Санкт-Петербурга, сообщает Forbes.

В материале отмечается, что ракета Blue Spear станет первой противокорабельной, которой будет обладать Эстония.

«Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем военно-морской обороны Эстонии на десятилетия вперед. ВМС страны сможет внести значительный вклад как в национальные, региональные, так и в коллективные усилия по обороне», — рассказал изданию командующий эстонским военно-морским флотом Юри Саска.

К примеру, по мнению автора материала, в периоды напряженности, используя эстонские ракеты, правительства стран НАТО легко смогут перекрыть поток продовольствия, топлива и подкреплений из основной части России в Калининград.

Помимо этого способность противокорабельных ракет Blue Spear к наземной атаке также может угрожать Санкт-Петербургу, находящемуся всего в 90 милях от границы Эстонии.