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США пообещали помогать Тайваню поддерживать самооборону против Китая

Lenta.ruиещё 3
36 минут назад

Вашингтон неизменно заинтересован в мире и безопасности в Тайваньском проливе, в связи с чем намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны. Такое заявление сделал в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

США пообещали помогать Тайваню в самообороне против Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, США все еще обеспокоены «провокационной военной деятельностью» Китая вблизи Тайваня и считают ее дестабилизирующим фактором, увеличивающим риск просчетов в оценках.

«Мы призываем Пекин прекратить это военное, дипломатическое и экономическое давление. Мы неизменно заинтересованы в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива, поэтому мы намерены продолжать помогать Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны», — заявил Кирби.

При этом Кирби заверил, что в ситуации с Тайванем США «действуют в соответствии с принципом одного Китая», а поддержка со стороны Вашингтона «ориентирована на противодействие нынешней угрозе, исходящей от КНР».

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что страна готова ответить на «китайскую угрозу» и будет защищать свой демократический образ жизни. Она заявила, что остров не будет совершать опрометчивых действий, но укрепит свою оборону, чтобы «никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас Китаем».

Армия,В мире,Конфликты,Цай Инвэнь,Джон Кирби,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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