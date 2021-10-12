Россия впервые применила дроны-разведчики с корабля

Дроны-разведчики впервые в России применили с корабля. Моряки Каспийской флотилии использовали беспилотники на учениях для контроля попадания крылатых ракет «Калибр» в цель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

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Представители ЮВО отметили, что экипаж корабля «Великий Устюг» выполнил стрельбы ракетами комплекса «Калибр». Визуальный контроль поражения целей впервые осуществили с помощью беспилотников — аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3», которых запустили с борта ракетного корабля «Дагестан».

В ЮВО подчеркнули, что использование беспилотников на морских платформах связано с трудностями. Качка и ограниченные размеры палубы корабля усложняют посадку дрона, а полет беспилотника проходит при сильных порывах ветра. Кроме того, применение дронов над водным пространством повышает требования к системам связи с беспилотником и навигации.

Ранее в эфире телеканала «Звезда» рассказали о разработке плоского сопла для беспилотника «Охотник». Новая деталь снизит заметность аппарата и повысит защиту от ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.