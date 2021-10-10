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Человечеству предрекли две «ужасные» мировые войны

News.ru
25 минут назад

Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам. Журналист считает, что противоборство Вашингтона и Пекина, вероятнее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведёт к серии вооружённых кампаний.

Человечеству предрекли две «ужасные» мировые войны
Фото: The U.S. Army/flickr.comThe U.S. Army/flickr.com

По его мнению, КНР и США могут начать схватку за Тайвань. При этом, даже если американским войскам удастся победить китайскую армию, то это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом, считает Фарли. Он полагает, что КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесёт удар для присоединения спорного региона.

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Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, то это не искоренит фундаментальные противоречия с США. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии. Можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для ещё одного конфликта, — говорится в публикации.

Предсказана Третья мировая война

Обозреватель американского издания подчеркнул, что любое вооружённое столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведёт к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Северной Америкой и Азией. Автор выразил надежду на то, что человечеству удастся избежать такого сценария.

Ранее авторы материала, опубликованного в китайской газете Global Times, заявили, что нарастание напряжённости на территории Тайваня из-за действий США может закончиться глобальной войной. Речь идёт о заявлении Госдепартамента США о «провокационных военных действиях» КНР, на которое на Тайване ответили благодарностью.

По мнению авторов, на Тайване в результате «сговора» с США складывается крайне опасная ситуация, потерявшая «всякое пространство для манёвра, балансируя на грани противостояния». Они также предостерегают остров от «игры с огнём» и утверждают, что народ Китая готов к войне.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня. После этого американский президент Джо Байден напомнил о телефонном разговоре с китайским коллегой Си Цзиньпином, который состоялся в начале сентября. В нём главы государств договорились касательно острова соблюдать достигнутые ранее договорённости.

Армия,Роберт Фарли,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Госдеп США,
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