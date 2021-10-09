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В России обозначили «единственный вариант» столкновения атомной подлодки США

Lenta.ru
6 минут назад

На безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер, рассказал «Известиям» бывший командир атомного подводного крейсера капитан 1 ранга Игорь Курдин, комментируя возможные обстоятельства недавнего столкновения субмарины США с неизвестным объектом.

В России обозначили «единственный вариант» столкновения атомной подлодки США
Фото: ТАССТАСС

«Если бы дело было в арктических районах, это могло быть столкновение с айсбергом. Но в теплом Южно-Китайском море их нет. Поэтому можно предположить лишь один вариант — столкновение с другой субмариной», — обозначил свою позицию эксперт.

Газета пишет, что из-за особенностей водной среды две подлодки могли оказаться друг у друга в зоне «акустической тени», а после столкновения один из участников инцидента мог скрыться, предпочтя остаться неизвестным.

Таким образом в издании прокомментировали сообщение USNI News, согласно которому американская атомная подводная лодка Connecticut типа Seawolf в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным объектом. В ходе инцидента небольшие травмы получили более десяти моряков. Инцидент не привел к неполадкам атомной силовой установки субмарины. В настоящее время поврежденная подлодка прибыла на остров Гуам в западной части Тихого океана.

Армия,Игорь Курдин,газета "Известия",
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