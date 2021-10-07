Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Атомная подводная лодка США класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) столкнулась под водой с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и возвращается в порт. Об этом сообщило издание USNI News со ссылкой на официального представителя Тихоокеанского флота США.

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«Быстроходная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf во второй половине дня 2 октября во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона столкнулась с объектом, находясь под водой», - сообщил представитель Тихоокеанского флота Билл Клинтон.

Он добавил, что никто из членов экипажа не получил опасных для жизни травм. Лодка также находится в «безопасном и стабильном состоянии». Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения других частей АПЛ предстоит оценить специалистам. По факту инцидента будет проведено расследование.

Представитель Военно-морских сил США сообщил, что 11 моряков получили легкие или средней тяжести повреждения.

Connecticut - одна из трех лодок класса Sea Wolf, начала военную службу в 1999 году. В 2003 году «Коннектикут» всплыл через арктический лед возле американской исследовательской станции.