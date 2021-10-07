В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+3° в 
Пробки 1 балл
USD 72.29EUR 83.61BRENT 82.43
Войти в почту

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Вероника Полынина
7 минут назад

Атомная подводная лодка США класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) столкнулась под водой с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и возвращается в порт. Об этом сообщило издание USNI News со ссылкой на официального представителя Тихоокеанского флота США.

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Быстроходная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf во второй половине дня 2 октября во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона столкнулась с объектом, находясь под водой», - сообщил представитель Тихоокеанского флота Билл Клинтон.

Подводная лодка столкнулась с торговым судном у берегов Японии

Он добавил, что никто из членов экипажа не получил опасных для жизни травм. Лодка также находится в «безопасном и стабильном состоянии». Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения других частей АПЛ предстоит оценить специалистам. По факту инцидента будет проведено расследование.

Представитель Военно-морских сил США сообщил, что 11 моряков получили легкие или средней тяжести повреждения.

Connecticut - одна из трех лодок класса Sea Wolf, начала военную службу в 1999 году. В 2003 году «Коннектикут» всплыл через арктический лед возле американской исследовательской станции.

После всплытия на лодку напал белый медведь, не причинив ей каких-либо серьезных повреждений, этот эпизод широко освещался в американской прессе.

Армия,Билл Клинтон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители