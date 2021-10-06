НАТО вышлет восемь сотрудников миссии РФ при альянсе

НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, пишет ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.

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Кроме того, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии будет сокращена вдвое – с 20 до 10 человек.

По информации издания, решение было принято в ответ на якобы "враждебную деятельность России в последние годы".

Как пишут «Известия», накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений.

При этом он в ходе выступления в Джорджтаунском университете