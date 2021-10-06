НАТО вышлет восемь сотрудников миссии РФ при альянсе

НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, пишет ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.
Кроме того, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии будет сокращена вдвое – с 20 до 10 человек.
По информации издания, решение было принято в ответ на якобы "враждебную деятельность России в последние годы".
Как пишут «Известия», накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений.
При этом он в ходе выступления в Джорджтаунском университете
добавил, что отношения НАТО и России в настоящий момент находятся на низшей точке со времен холодной войны.