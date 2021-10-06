Антрополог объяснил истоки «вечной войны» в Афганистане

Антрополог рассказал, что члены одной семьи могут намеренно примыкать к разным военным силам, чтобы при любом раскладе один из них оказался в победителях и смог бы позаботиться об остальных. Такое «распределение рисков» препятствует установлению полноценного мира в стране, но при этом исключает войну на тотальное уничтожение. При этом военные конфликты как бы становятся способом поддержания равновесия внутри общества. «Так что в некотором смысле война — это чуть ли общественный строй, который воспроизводит сам себя», — объяснил Монсутти.