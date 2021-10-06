В НАТО признали провал в попытке отговорить Турцию от С-400

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что попытки убедить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400 провалились. Об этом он сообщил на выступлении в Джорджтаунском университете, пишет ТАСС.
По его словам, альянс предлагал Турции приобрести американские системы Patriot или франко-итальянские SAMP/T вместо С-400. Однако они так и не преуспели в своих попытках, констатировал Столтенберг. Он отметил, что НАТО продолжит предпринимать усилия в этом направлении.
Как пояснил генеральный секретарь, им нужна оперативная совместимость системы ПВО, которую будет использовать Турция, с системой НАТО. С С-400 дела обстоят иначе. Столтенберг при этом подчеркнул, что Турция — важный и ценный член НАТО. Пусть с ней и есть некоторые разногласия, но ими нужно заниматься в рамках альянса, заключил Столтенберг.
27 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара планирует закупить у России еще одну партию C-400. Политик отметил, что Турция — суверенная страна, и она способна самостоятельно принимать решения о закупке оружия у других государств. Позже он пояснил, что Турция приняла такое решение в связи с отказом Вашингтона передать Анкаре системы ПВО Patriot.