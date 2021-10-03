Военные самолеты прилетели на авиабазу США в Афганистане

На американскую авиабазу Баграм в Афганистане прилетели военные самолеты. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что незадолго до этого директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь заявил, что Пекин будет заинтересован в использовании базы после ухода войск США. Предполагается, что прилетевшие самолеты относятся к китайским военно-воздушным силам (ВВС).

Ранее стало известно, что на Баграме впервые после ухода американского контингента восстановили электроснабжение. По информации издания, боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не обладают достаточным опытом и ресурсами для самостоятельного содержания и обслуживания военной базы. При этом присутствие сил Китая на афганской территории позволит стране установить контакты с новой властью республики.