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На авиабазу США в Афганистане прилетели военные самолеты

Lenta.ru
45 минут назад

На американскую авиабазу Баграм в Афганистане прилетели военные самолеты. Об этом сообщает Daily Mail.

Военные самолеты прилетели на авиабазу США в Афганистане
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что незадолго до этого директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь заявил, что Пекин будет заинтересован в использовании базы после ухода войск США. Предполагается, что прилетевшие самолеты относятся к китайским военно-воздушным силам (ВВС).

Ранее стало известно, что на Баграме впервые после ухода американского контингента восстановили электроснабжение. По информации издания, боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не обладают достаточным опытом и ресурсами для самостоятельного содержания и обслуживания военной базы. При этом присутствие сил Китая на афганской территории позволит стране установить контакты с новой властью республики.

США без предупреждения оставили авиабазу Баграм в Афганистане

16 сентября сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И призвал США взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказав ему экономическую и гуманитарную помощь. По его словам, поспешный вывод американских военных и их союзников добавил республике множество новых проблем. Дипломат отметил, что Вашингтону нельзя «просто снять с себя ответственность и умыть руки».

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