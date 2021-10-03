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"Стрижи" провели авиашоу в Челябинске. Видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила в пятницу и субботу на закрытом мероприятии для сотрудников и личного состава Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов в честь 85-летия учебного заведения.

На кадрах Ruptly "Стрижи" демонстрируют построение фигур высшего пилотажа, среди которых "Пирамида", "Конверт", "Звезда". Летчики также выполнили наиболее зрелищные фигуры - "Встречный роспуск", "Синхронные бочки", "Зеркало", "Колокол", "Роспуск-тюльпан".

"Стрижи" выполнили групповой пилотаж в составе шести экипажей: парный, встречный и одиночный пилотаж. Летчик авиационной группы Дмитрий Косоруков рассказал, что выполнял одиночный высший пилотаж на предельных режимах.

Армия,Войска,Видео,
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