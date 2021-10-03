Талибы показали секретную базу ЦРУ в Кабуле

Представители «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) организовали для СМИ экскурсию по секретной базе ЦРУ в Афганистане. Материал об этом опубликовало издание The Guardian.

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В материале рассказывается об обстановке на территории покинутой базы ЦРУ в Афганистане, брошенной в тот момент, когда в середине августа в Кабул входили силы талибов. Корреспондент газеты описывает огромный парк боевой техники и транспорта, сожженный американцами перед своим уходом.

Также в репортаже фигурирует рассказ о складе вооружений, уничтоженный прежними хозяевами военной базы. Перед своим бегством они полностью разрушили даже тренировочный полигон, имитирующий деревню, на котором обучались боевым действиям афганские силы безопасности.

Издание отмечает, что этот комплекс ЦРУ на склоне холма площадью в две квадратные мили к северо-востоку от кабульского аэропорта просуществовал 20 лет. Он стал печально известен в начале конфликта из-за пыток и убийств узников находившейся на его территории тюрьмы «Соляная яма», которую ЦРУ назвало «Кобальт». Содержащиеся там люди назвали это место «темной тюрьмой», потому что в камерах не было света.

О тюрьме стало известно после скандала, вызванного информацией о судьбе одного из ее заключенных - Гюле Рахмане. Он умер от переохлаждения в 2002 году, когда его приковали к стене полуголым и оставили на ночь при низких температурах. После этого ЦРУ было вынуждено даже создать официальные инструкции по пыткам заключенных. О них, в свою очередь, стало известно в отчете 2014 года.