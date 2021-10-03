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Талибы показали секретную базу ЦРУ в Кабуле

Елена Прошина
59 минут назад

Представители «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) организовали для СМИ экскурсию по секретной базе ЦРУ в Афганистане. Материал об этом опубликовало издание The Guardian.

Талибы показали секретную базу ЦРУ в Кабуле
Фото: ReutersReuters

В материале рассказывается об обстановке на территории покинутой базы ЦРУ в Афганистане, брошенной в тот момент, когда в середине августа в Кабул входили силы талибов. Корреспондент газеты описывает огромный парк боевой техники и транспорта, сожженный американцами перед своим уходом.

Также в репортаже фигурирует рассказ о складе вооружений, уничтоженный прежними хозяевами военной базы. Перед своим бегством они полностью разрушили даже тренировочный полигон, имитирующий деревню, на котором обучались боевым действиям афганские силы безопасности.

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Издание отмечает, что этот комплекс ЦРУ на склоне холма площадью в две квадратные мили к северо-востоку от кабульского аэропорта просуществовал 20 лет. Он стал печально известен в начале конфликта из-за пыток и убийств узников находившейся на его территории тюрьмы «Соляная яма», которую ЦРУ назвало «Кобальт». Содержащиеся там люди назвали это место «темной тюрьмой», потому что в камерах не было света.

О тюрьме стало известно после скандала, вызванного информацией о судьбе одного из ее заключенных - Гюле Рахмане. Он умер от переохлаждения в 2002 году, когда его приковали к стене полуголым и оставили на ночь при низких температурах. После этого ЦРУ было вынуждено даже создать официальные инструкции по пыткам заключенных. О них, в свою очередь, стало известно в отчете 2014 года.

По словам проводивших экскурсию для СМИ талибов, они планируют использовать бывшую базу ЦРУ для военной подготовки своих бойцов. Поэтому появление журналистов на территории комплекса, вероятно, станет первым, и последним за его историю.

Армия,Талибан,ЦРУ,
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