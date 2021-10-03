ЕС выступил за создание военной миссии на Украине

Власти Европейского союза задумались о создании военной миссии на Украине, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Эта возможность рассматривается из-за якобы существования «военной активности» Москвы у границ Украины и ситуации с Крымом. Миссия может получить название «Военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине». Как следует из документа, ее проведение стало бы «выражением солидарности с Украиной».
Как пишет газета, просьба о создании миссии содержалась в «секретном» письме министра иностранных дел и министра обороны Украины в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Чтобы повысить потенциал украинской армии, Брюссель также рассматривает расширение существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
Создание миссии одобрили три балтийских страны ЕС, а также Польша, Румыния и Словакия. Их поддерживают Швеция и Финляндия.
Украина обеспокоена тем, что Россия весной текущего года стянула на границе с Украиной более 300 тысяч солдат, а также создала военные полигоны и установила тяжелую военную технику. Также в Киеве опасаются за энергоснабжение из-за заключения Венгрией контракта на поставку газа в обход Украины с компанией «Газпром».