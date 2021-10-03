В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Талибы направят батальон смертников для охраны границ с Таджикистаном и Китаем

Говорит Москва
1 час назад

В него войдут боевики, участвовавшие в терактах, совершённых в отношении вооруженных сил свергнутого правительства, а также военнослужащих международной коалиции во главе с Вашингтоном.

Талибы направят к границе батальон смертников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группу разместят на приграничных территориях, в том числе и в провинции Бадашхан.

«Специальный батальон из смертников под названием «Лашкар-е Мансур» будет переброшен к афганским границам», — сообщил заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади, передаёт афганское информационное агентство Khaama Press.

Название батальона переводится как «Ополчение Мансура», это отсылка к одному из лидеров «Талибана» Ахтару Мансуру, который скончался в 2016 году.

Ранее представитель движения Билал Карими опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Таджикистаном. Источник в силовых структурах Таджикистана также сообщал РИА Новости, что Душанбе не отмечает скопления боевиков на границе с Афганистаном. Обстановку там назвали стабильной.

Афганистан находится под контролем радикалов с 15 августа.«Талибан» — террористическая организация, запрещённая в РФ.

Армия,Ахтар Мансур,Талибан,Khaama Press,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители