Талибы направят к границе батальон смертников

В него войдут боевики, участвовавшие в терактах, совершённых в отношении вооруженных сил свергнутого правительства, а также военнослужащих международной коалиции во главе с Вашингтоном.

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Группу разместят на приграничных территориях, в том числе и в провинции Бадашхан.

«Специальный батальон из смертников под названием «Лашкар-е Мансур» будет переброшен к афганским границам», — сообщил заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади, передаёт афганское информационное агентство Khaama Press.

Название батальона переводится как «Ополчение Мансура», это отсылка к одному из лидеров «Талибана» Ахтару Мансуру, который скончался в 2016 году.

Ранее представитель движения Билал Карими опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Таджикистаном. Источник в силовых структурах Таджикистана также сообщал РИА Новости, что Душанбе не отмечает скопления боевиков на границе с Афганистаном. Обстановку там назвали стабильной.