Реализация сделки по передаче Индии пяти российских зенитных ракетных комплексов С-400 вызовет новую головную боль у президента США Джо Байдена. Таким мнением поделился обозреватель журнала Politico Пол Маклири.

По его словам, Вашингтон уже давно обеспокоен соглашением Индии и России по вооружению, однако в преддверии запланированных поставок индийской стороне Белому дому придется искать выход из сложившейся ситуации.

Маклири считает, что основной проблемой является закон «О противодействии противникам Америки», который предусматривает введение санкций против государств, заключивших крупные сделки по поставкам вооружений с Россией. Речь в том числе идеи об Индии — одном из главных союзников Соединенных Штатов в регионе, и реакция Вашингтона на сделки между Москвой и Нью-Дели покажет другим странам, чего им стоит ожидать при заключении подобных соглашений, говорится в статье.

По словам журналиста, главный вопрос состоит в том, будут ли США в итоге вводить новые санкции.

«Еще одна причина, по которой администрации Байдена придется работать над этой проблемой с конгрессом, заключается в том, чтобы этот дамоклов меч не нависал над нашими отношениями (с партнерами — прим.) в течение следующих 5-10 лет», – отметил старший научный сотрудник и директор программы Южной Азии в Центре Стимсона Самир Лалвани.

В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более $5 млрд.

США не продали Турции комплексы Patriot, поэтому ей пришлось закупить системы ПВО у России. Об этом заявил президент Турции Реджип Тайип Эрдоган, объясняя причину покупки зенитных ракетных комплексов С-400.

«Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, не пришлось покупать С-400», — заявил Эрдоган в интервью New York Times.

Сделка России и Турции вызвала множество нареканий со стороны США. В Штатах требовали, чтобы Турция отказалась от покупки С-400, и оказывали давление на страну: отменили продажу ей новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса, напоминает РИА «Новости». Однако контракт, составленный летом-осенью 2019 года, был реализован.

«Я думаю, это того стоило Мы вправе крепить нашу оборону, как нам заблагорассудится», — отметил Эрдоган в интервью New York Times.

В то же время он заверил, что отношения с Вашингтоном для Анкары по-прежнему принципиально важны. Они будут укрепляться, а потому их необходимо защищать, приводит слова Эрдогана деловое издание «Взгляд».

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали получать первые образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500, получившей название «Прометей». Это современный комплекс, способный отражать атаки даже из космоса. В правительстве не исключают, что в будущем первой страной, куда РФ продаст «Прометей», станет Индия.

Россия завершила государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей». По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, комплекс разработки военно-промышленного концерна «Алмаз-Антей», уже начал поступать на вооружение в российскую армию.

«Начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — сообщил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF 2021).

По своим тактико-техническим характеристикам «Прометей» («Триумфатор-М») способен перехватывать все имеющиеся и перспективные средства воздушно-космического нападения со стороны вероятного противника, зона действий комплекса ПВО рассчитана на средства всего диапазона высот и скоростей.

Помимо своих основных целей — уничтожения крылатых и баллистических ракет, С-500 способен ликвидировать гиперзвуковые цели, низкоорбитальные спутники и самолеты пятого поколения. Иными словами, отражать возможную атаку из космоса.

Ожидается, кроме прочего, что С-500 значительно обойдет своего предшественника (С-400 «Триумф») по дальности (600 км, то есть на 200 км больше) и времени отклика системы (3-4 секунды — это на 6 секунд быстрее).

Новая система ПВО будет использовать комплекс ракет — тех же, что применяются и «Триумфом», то есть серии 77Н6, она представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету с длиной более чем 9,1 м. Также «Прометей» рассчитан на пользование новых типов ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, первых в России с инертными боеголовками, способных уничтожать ядерные заряды. «Триумфатор-М» имеет сложную систему наведения и для уничтожения вражеских боеголовок использует принцип силы удара.

Комплекс может транспортироваться как по земле, так и по воздуху, а также развертываться в зависимости от угрозы.

Первым покупателем С-500 потенциально может стать Индия, предполагает Борисов.

Конкретных договоренностей между странам пока нет, поскольку Россия не будет продавать «Прометеи» зарубежным партнерам до тех пор, пока в требуемом объеме не оснастит ими собственную армию (в июле Минобороны заказало у производителя «Триумфатора-М» первую партию комплекса в численности 10 штук). Экспорта можно ожидать в течение нескольких лет.

«Порой мы продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами», — объяснил вице-премьер, почему именно эта страна может стать первым кандидатом на продажу С-500.

Ожидается, что серийная поставка С-500 за границу станет возможна к 2025 году.

В апреле, как писала «Газета.Ru», Воздушно-космические силы РФ приняли на вооружение новейшую РЛС «Енисей». Это современное и многофункциональное радиолокационное средство воздушной разведки, способное распознавать гиперзвуковые цели. Главная особенность «Енисея» заключается в том, что станция рассчитана на непрерывную работу в течение длительного времени. Этот образец РЛС был интегрирован в систему С-400. С большой долей вероятности его включат и в С-500.

Зампредседателя Комитета начальников штабов США Джон Хайтен оценил Вооруженные силы России. Об этом он заявил во время выступления в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете, передает ТАСС.

По его словам, мощь российской армии стоит оценивать как «невероятную».

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«Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье», — отметил представитель Пентагона.

Хайтен резюмировал, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является «значительным вызовом для США».

В мае глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что мощь российской армии увеличивается, в том числе за счет роста промышленности. В целом, отметил он, в плане боевого потенциала российских войск был сделан огромный рывок.

«Была принята большая программа по реформе нашей армии», — уточнил он. По его словам, по доле современной техники в стратегических ядерных силах российская армия обошла самые сильные армии мира. «Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов», — сказал министр.

Военный эксперт из США Крис Осборн заявил, что США сокращают отставание от России в сфере гиперзвукового оружия. Об этом в субботу, 18 сентября, обозреватель сообщил в своей статье для журнала National Interest.

По словам Осборна, Россия обладает впечатляющими образцами такого вооружения. В качестве примеров он привел противокорабельные ракеты «Циркон» и ракетный комплекс «Кинжал». Американским ответом Осборн считает гиперзвуковой ракетный комплекс Long-Range Hypersonic Weapon, который должен поступить на вооружение в 2023 году.

Новый комплекс будет представлять собой четыре пусковые установки с центром управления, ракеты которого могут поразить как наземные, так и морские цели. Всего в американской комплексе восемь ракет. Одновременное применение такого количества ракет позволит создать серьезную угрозу для оппонента.

Осборн отметил, что Россия по-прежнему имеет тактическое преимущество в разработках гиперзвукового оружия, но этот разрыв начинает сокращаться.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на сегодняшний день в мире отсутствует противодействие российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал традиционный отчет о положении дел на мировом рынке вооружений. При анализе он учитывает не финансовую стоимость сделок, а только число поставок. Данные исследования показывают, что после многих лет резкого роста рынок стабилизируется.

По итогам 2014-2020 годов крупнейшим экспортером оружия остались США. По сравнению с предыдущей пятилеткой, они увеличили свою долю с 32 до 37 процентов. Прирост был во многом обусловлен увеличением спроса в странах Ближнего Востока.

Это почти половина (47 процентов) американских поставок. Причем, на одну Саудовскую Аравию пришлось 24 процента от общего экспорта вооружений.

Россия сохранила вторую позицию в рейтинге. Ее доля в совокупном мировом экспорте составила 20 процентов. Однако по сравнению с периодом 2011-2015 годов показатель сократился на 22 процента. Главной причиной стало падение поставок в Индию на 53 процента. При этом Россия стала продавать гораздо больше оружия Китаю, Алжиру и Египту. Как отмечают в SIPRI, наша страна недавно подписала новые крупные оружейные сделки с несколькими государствами, и ее экспорт, вероятно, снова увеличится в ближайшие годы. Но в большинстве регионов она по-прежнему будет сталкиваться с сильной конкуренцией со стороны США.

На третьем месте Франция, увеличившая свой экспорт на 44 процента. Ее доля в мировом экспорте составила 8,2 процента. Почти 60 процентов поставок пришлись на Индию, Египет и Катар.

Четвертую строчку заняла Германия, которая смогла увеличить экспорт вооружений на 21 процент. Для нее основными рынками сбыта оружия стали Южная Корея, Алжир и Египет. Доля Германии в мировом рынке - 5,5 процента.