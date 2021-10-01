В Идлибе возобновились бомбардировки

В настоящий момент возобновились авианалеты на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказал Telegram-канал «Милитарист» со слов местного корреспондента.

Фото: White Helmets / Reuters White Helmets / Reuters

По данным СМИ, авианалетам подверглись город Маарет-Мисрин, хребет Джебель-Ансария и местность к западу от Алеппо. Сообщается, что над районом летают 14 беспилотных аппаратов (БПЛА). Также источники сообщили, что артиллерия сирийских правительственных сил начала обстрел населенных пунктов Аль-Фатира, Кенсефра и Сфухен в горном регионе Джебель аз-Завия.

Видео дня

Ту же информацию со слов местных источников приводит Telegram-канал «Военный обозреватель». Оба ресурса утверждают, что бомбардировку ведет авиация ВКС России. Сообщается, что целью ударов стали позиции якобы протурецких формирований вооруженной оппозиции.

Ранее источники «Милитариста» рассказывали, что после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана правительственная армия Сирии начнет массированное наступление в Идлибе.

Встреча Путина с Эрдоганом прошла 29 сентября в Сочи. Коснувшись сирийского вопроса, турецкий лидер отметил, что мир в Сирии и безопасность на Ближнем Востоке зависит от российско-турецких отношений. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на прошедших переговорах стороны подтвердили общую приверженность борьбе с терроризмом в Идлибе.

29 сентября, сразу же после встречи двух лидеров, появились сообщения, что турецкие войска оставляют позиции на юге провинции Идлиб. Источники в сирийской армии передали, что солдаты и военная техника Турции отступают в северную часть региона.