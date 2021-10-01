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Путин подписал указ о военном призыве

Lenta.ru
18 минут назад

В осенний период в Вооруженные силы России отправятся служить 127,5 тысячи человек. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Путин подписал указ о военном призыве
Фото: ТАССТАСС

В документе уточняется, что призыву на военную службу, который будет проходить в период с 1 октября по 31 декабря, подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

Днем ранее об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, призывные комиссии начнут работу 1 октября во всех регионах за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Также есть призывные комиссии, которые начнут работать с 1 ноября текущего года.

В минувшем году осенний призыв на срочную военную службу коснулся 128 тысяч человек. Он также проходил в период с 1 октября по 31 декабря.

Армия,Политика,Евгений Бурдинский,Владимир Путин,Генштаб,
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