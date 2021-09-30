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Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

Сухогрузы Viktor Tsoi и Egor Letov, получившие свои названия в честь лидеров групп "Кино" и "Гражданская оборона", вышли в мировой океан под флагом африканской Либерии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с историей судов.

Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море
Фото: TwitterTwitter

В статье говорится, что корабли принадлежат группе "ВТБ Лизинг", эту информацию подтвердили в пресс-службе группы. Сухогрузы были построены в Южной Корее, они относятся к классу Ultramax.

"Конечно, мне приятно, что именем брата назвали корабль! Что касается согласования [по использованию имени], то мне ничего об этом не известно", - рассказал брат Егора Летова Сергей.

Представители семьи Виктора Цоя от комментариев отказались.

Ранее в Брянске неизвестные вандалы изуродовали граффити, на котором изображен Летов, написав поверх рта музыканта теги из социальных сетей.

Армия,Оружие,Егор Летов,Виктор Цой,ВТБ Лизинг,
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