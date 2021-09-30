Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море

Сухогрузы Viktor Tsoi и Egor Letov, получившие свои названия в честь лидеров групп "Кино" и "Гражданская оборона", вышли в мировой океан под флагом африканской Либерии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с историей судов.