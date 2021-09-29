Турки из Идлиба отступили после встречи Путина и Эрдогана

Ряд СМИ со слов источников в военных кругах Сирии сообщают, что турецкая армия отступает из южной части сирийской провинции Идлиб на север. Это началось после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Информацию передает ресурс Avia.pro.

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Часть Идлиба уже покинули турецкие танки и другая бронетехника. Движение боевых соединений идет по трассе M4. При этом армия Турции сохраняет контроль за самой трассой. Также в Avia.pro сообщили, что на время визита Эрдогана в Россию авиация ВКС РФ устроила день тишины в Идлибе после почти двух недель бомбардировки позиций протурецких боевиков.

29 сентября прошли переговоры между Путиным и Эрдоганом. На них стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Оба лидера положительно оценили экономическое, политическое и военное сотрудничество между странами.