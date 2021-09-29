В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Стало известно об отступлении турок из Идлиба после встречи Путина и Эрдогана

Lenta.ru
1 час назад

Ряд СМИ со слов источников в военных кругах Сирии сообщают, что турецкая армия отступает из южной части сирийской провинции Идлиб на север. Это началось после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Информацию передает ресурс Avia.pro.

Турки из Идлиба отступили после встречи Путина и Эрдогана
Фото: ReutersReuters

Часть Идлиба уже покинули турецкие танки и другая бронетехника. Движение боевых соединений идет по трассе M4. При этом армия Турции сохраняет контроль за самой трассой. Также в Avia.pro сообщили, что на время визита Эрдогана в Россию авиация ВКС РФ устроила день тишины в Идлибе после почти двух недель бомбардировки позиций протурецких боевиков.

29 сентября прошли переговоры между Путиным и Эрдоганом. На них стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Оба лидера положительно оценили экономическое, политическое и военное сотрудничество между странами.

Ранее стало известно, что глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои войска с сирийской территории, поскольку они находятся там незаконно. Министр также предостерег боевиков из северных провинций республики от обращения за помощью к иностранным военным контингентам.

Армия,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,МИД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители