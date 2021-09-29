С автоматом за грибами: экстремальные случаи в российских воинских частях

В воинской части поселка Свободный Свердловской области погиб второй за два дня солдат-срочник. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, проводится проверка. Ранее призывник той же части, пропавший на учениях за два дня до этого, был найден мертвым. По версии командования, он собирал хворост, залез на опору ЛЭП и получил удар током, от которого скончался. О других экстремальных случаях в российских воинских частях читайте в подборке «Рамблера».

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Заблудившийся срочник

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10 сентября в Кировской области пропал 24-летний рядовой срочной службы Рустам Нуртекешев. Как сообщили СМИ, он после дежурства отпросился у руководства части, чтобы сходить в лес за грибами. При себе у него был автомат без боезапаса. Когда он не вернулся, было возбуждено дело о дезертирстве. При этом командование не поддерживало версию о возможном побеге: сообщалось, что пропавший — «парень толковый», ни с кем не конфликтовал, строил планы на жизнь после службы и никаких оснований для самовольного оставления части не имел.

В поисковых мероприятиях участвовали около 120 человек.

15 сентября срочника нашли в лесу живым. Он утверждал, что увлекся «тихой охотой» и заблудился. По его словам, он сложил из подручных материалов надпись SOS, но с воздуха его никто не увидел. Пока бродил по лесу, встретил медведя, но отпугнул его незаряженным автоматом. В лесу он питался черникой и малиной, и за время блужданий похудел на 12 кг. Позже ему удалось выйти на трассу, там он встретил патрульную машину.

Стрельба в Воронежской области

9 ноября 2020 года на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем солдат-срочник Антон Макаров, получивший замечание от офицера, зарубил его топором, взятым с пожарного щита, затем забрал его оружие и застрелил еще двух человек. После этого Макаров скрылся и направился в сторону города Ливны (Орловская область), где жила вырастившая его бабушка. Следствие выяснило, что он угонял машины, угрожая владельцам оружием.

СМИ выяснили, что до армии молодой человек два года отучился на радиотехническом факультете Института МВД, но был отчислен. За время учебы проявил себя как агрессивный и вспыльчивый человек, а однокурсники утверждали, что он мог вести себя неадекватно. О сложном характере и склонности к конфликтам говорили и школьные учителя.

После экспертизы Макарова направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Определить, осознанно ли он совершил убийство, эксперты не смогли.

Расстрел сослуживцев в Забайкалье

25 октября 2019 года в поселке Горный Забайкальского края срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате ЧП погибли восемь человек, двое получили ранения. Шамсутдинов без сопротивления сдался прибывшим силовикам.

Шамсутдинов заявил, что причиной стали неуставные отношения и дедовщина в части. В частности, по его словам, ему угрожали сексуальным насилием, а старший лейтенант Данил Пьянков заставлял вместе сна учить устав и угрожал «протереть его лицом унитаз». Сослуживцы обвиняемого подтвердили склонность старшего лейтенанта к агрессии в адрес срочников и факты неуставных отношений.

Один из старослужащих, Руслан Мухатов, позже был признан виновным в издевательствах над солдатами. В качестве потерпевших по делу проходили восемь человек, включая Шамсутдинова. Его приговорили к двум годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей.