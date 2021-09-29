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В Донбассе появилась новая горячая точка

Елена Прошина
13 минут назад

Район села Желобок в Донбассе назван новой горячей точкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Марию Ковшарь.

В Донбассе появилась новая горячая точка
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, согласно оценке координатора от ОБСЕ, район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой.

По данным ЛНР, более половины обстрелов республики со стороны вооруженных сил Украины приходятся на участок в районе контрольно-пропускного пункта «Первомайск-Золотое», который готовится к открытию.

Ковшарь также заявила, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня. За трое последних суток украинские снайперы убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР.

Представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Украине удалось «сняться с крючка» Минских договоренностей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные инициативы Киева «шизофренией», отметив, что на Украине принимаются законы, которые «ставят крест» на Минских соглашениях.

Минское соглашение — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Армия,Войска,Алексей Арестович,Сергей Лавров,ОБСЕ,РИА Новости,
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