Украина поучилась ловить диверсантов на границе с непризнанной республикой

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения на границе с Приднестровьем.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе учений отрабатывалась ситуация, когда условные диверсанты, прибывшие с территории Приднестровья на Украину, пытались подорвать один из объектов энергообеспечения региона и помещение органа местного самоуправления с помощью самодельных взрывных устройств.
Перед участниками тренировок стояла задача найти и обезвредить диверсионную группу в пограничной зоне.
В военных учениях участвовали подразделения регионального управления СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, представители органов власти и местного самоуправления.
Ранее контрдиверсионные учения СБУ прошли в Луганской области и в Житомирской области на границе с Белоруссией.
С 1 сентября Украина запретила въезд и транзит по территории страны автомобилям с номерами непризнанной Приднестровской республики.
Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году приднестровские власти объявили о полном отделении от Молдавии после чала вооруженного конфликта в республике. Независимость Приднестровья в мире на данный момент признают только другие частично признанные государства: Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах.