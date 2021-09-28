Украина поучилась ловить диверсантов на границе с непризнанной республикой

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения на границе с Приднестровьем.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе учений отрабатывалась ситуация, когда условные диверсанты, прибывшие с территории Приднестровья на Украину, пытались подорвать один из объектов энергообеспечения региона и помещение органа местного самоуправления с помощью самодельных взрывных устройств.

Перед участниками тренировок стояла задача найти и обезвредить диверсионную группу в пограничной зоне.

В военных учениях участвовали подразделения регионального управления СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, представители органов власти и местного самоуправления.

Ранее контрдиверсионные учения СБУ прошли в Луганской области и в Житомирской области на границе с Белоруссией.

С 1 сентября Украина запретила въезд и транзит по территории страны автомобилям с номерами непризнанной Приднестровской республики.