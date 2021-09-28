Стало известно о появлении новой горячей точки в Донбассе

Новая горячая точка в Донбассе появилась в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) села Желобок, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь. Об этом стало известно РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня», — заявила Ковшарь.

По ее словам, район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой.

Она также пояснила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Ковшарь пояснила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах.

При этом пресс-секретарь делегации республики подчеркнула, что неоднократные предложения ЛНР задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня получали отказ от Киева.