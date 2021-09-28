Стало известно о появлении новой горячей точки в Донбассе

Новая горячая точка в Донбассе появилась в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) села Желобок, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь. Об этом стало известно РИА Новости.
«Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня», — заявила Ковшарь.
По ее словам, район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой.
Она также пояснила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Ковшарь пояснила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах.
При этом пресс-секретарь делегации республики подчеркнула, что неоднократные предложения ЛНР задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня получали отказ от Киева.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что украинские власти категорически против замораживания конфликта в Донбассе. По словам Ермака, именно из-за позиции Киева по этому вопросу тема введения миротворческой миссии ООН в регион не обсуждалась в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.