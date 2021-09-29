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Северная Корея впервые испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету

Вечерняя Москваиещё 8
1 час назад

КНДР сообщила, что впервые испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Об этом в среду, 29 сентября, передает агентство ЦТАК.

КНДР подтвердила испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»
Фото: ТАССТАСС

Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Ракета была разработана Академией военных наук КНДР.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.

28 сентября КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

До этого член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина выразила мнение, что ракетные испытания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выгодны США, так как они работают над размещением в регионе направленной против России системы противоракетной обороны. По ее словам, такие действия Кореи играют в настоящее время более важную роль, нежели это было раньше, так как КНДР находится в кризисной экономической ситуации из-за последствий пандемии коронавируса.

Армия,Оружие,Гиперзвуковое оружие,Елена Панина,Академия военных наук,Комитет госдумы по международным делам,Комитет начальников штабов,Госдума,Associated Press,
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