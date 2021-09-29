КНДР подтвердила испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»

КНДР сообщила, что впервые испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Об этом в среду, 29 сентября, передает агентство ЦТАК.

Фото: ТАСС ТАСС

Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Ракета была разработана Академией военных наук КНДР.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.

28 сентября КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.