Су-27 сопроводил самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

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Во вторник, 28 сентября, российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к воздушному пространству РФ.

С целью не допустить нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Приближающийся к российскому небу объект оказался стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США. Су-27 сопроводил его над акваторией Черного моря, после чего вернулся на аэродром базирования.

Нарушения государственной границы не произошло.

В НЦУО отметили, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.