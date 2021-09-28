Су-27 сопроводил самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).
Во вторник, 28 сентября, российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к воздушному пространству РФ.
С целью не допустить нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Приближающийся к российскому небу объект оказался стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США. Су-27 сопроводил его над акваторией Черного моря, после чего вернулся на аэродром базирования.
Нарушения государственной границы не произошло.
В НЦУО отметили, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
26 сентября три истребителя Су-35С Вооруженных сил России сопроводили над Тихим океаном американский стратегический бомбардировщик В-52Н, приближавшийся к российской воздушной границе.