В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В США захотели наказать Турцию за покупку российского вооружения

Lenta.ruиещё 3
8 минут назад

Выдвинутый администрацией США в качестве кандидата на должность посла в Турции Джефф Флейк считает, что Штатам необходимо наказать Анкару путем введения санкций, если она продолжит покупать у России новые вооружения. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США по утверждению его кандидатуры, его слова передает ТАСС.

США пригрозили Турции санкциям, если Анкара приобретет новые С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Флейк, комментируя приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, отметил, что в случае утверждения его на должность он хочет донести до Анкары мысль, что ей необходимо перестать закупать российское оружие и именно отказ от этих систем будет являться путем к снятию американских санкций. Кроме того, он собирается предостеречь страну от дальнейших приобретений российских вооружений, заявив, что в таком случае их ждут новые санкции в дополнение к уже имеющимся.

«В то же время мы должны подталкивать Турцию к приобретению американских оборонных систем, которые позволяют сохранить оперативную совместимость турецких вооруженных сил с НАТО», — добавил дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал изменить отношения между Вашингтоном и Анкарой. По его мнению, они должны находиться на совершенно ином уровне. Турецкий лидер назвал проблемными отношения с американским президентом Джо Байденом и подчеркнул, что у него никогда не было таких отношений с предыдущими администрациями Соединенных Штатов.

Армия,Джефф Флейк,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,НАТО,Администрация США,Конгресс США,ИТАР-ТАСС,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители