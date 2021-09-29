В России испытали новое вооружение кораблей

Дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» прошел испытания. Установка с крупнокалиберным пулеметом станет новым вооружением кораблей, которым предстоит охранять побережье России. Модуль разработали специалисты НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Афанасьева.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Глава НПО «Электромашина» отметил, что «Нарвал» успешно прошел испытания. «Наше изделие превзошло конкурентов — стреляло лучше, стоит дешевле и, самое главное, легче в управлении», — добавил Афанасьев.

Боевой модуль предназначен для установки на перспективные катера, которым предстоит охранять российское побережье. Генеральный директор предприятия отметил, что модулем заинтересовались иностранные заказчики. Изначально разработка предназначалась для нужд ВМФ России.

Дистанционно управляемый корабельный боевой модуль «Нарвал» получил пулемет «Корд» калибра 12,7 миллиметров. Оператор может наблюдать за целью с помощью камеры и тепловизора. Также модуль оснащен лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. По желанию заказчика «Нарвал» могут дополнить системой кругового обзора, радаром и средствами защиты от высокоточного оружия.