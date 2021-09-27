Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС показали на видео

В Саратовской области состоялись плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС с выполнением стрельбы из кормовых пушек. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавший видео военных маневров.
«На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
В данной летной смене были задействованы молодые члены экипажа, которые под руководством опытных инструкторов отработали сложные авиационные элементы», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ту-95МС является одной из основных боевых единиц авиации России и носителем ракет Х-55.