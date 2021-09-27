Китай заинтересовали российские палубные вертолеты

Ка-52К - корабельный вариант боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Он оснащен современной бортовой навигационной электроникой. Китайское издание назвало преимущества вертолета. Во-первых, это первый корабельный ударный вертолет российского ВМФ со складывающимися лопастями и крыльями, имеющий больший взлетный вес, что позволяет экономить пространство. Машина может взлетать с массой в 12,2 тонны, что примерно на 1,4 тонны больше, чем у Ка-52. Во-вторых, вертолет имеет катапультное кресло. И это единственный тяжелый вертолет в мире, у которого оно есть. Ка-52К подходит для размещения на ударных десантных кораблях Тип 075.