Трехдневные учения десантников стартовали в Крыму

Масштабные учения ВДВ, в которых задействовано около двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники начались в Крыму. Они продлятся в течение трёх дней, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Манёвры проходят на полигоне Опук в восточной части полуострова. Они начались с марша-броска десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ к месту выполнения задач.

В ходе учений военнослужащие отработают организацию обороны в дневное и ночное время, а также наступление при поддержке танков Т-72Б3, самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

Во время манёвров десантники будут использовать различные виды стрелкового оружия, включая пулемёты «Печенег» и «Корд», гранатомёты, огнемет РПО-А «Шмель» и снайперское вооружение.