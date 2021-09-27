В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Масштабные учения ВДВ стартовали в Крыму

News.ruиещё 2
52 минуты назад

Масштабные учения ВДВ, в которых задействовано около двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники начались в Крыму. Они продлятся в течение трёх дней, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Трехдневные учения десантников стартовали в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Манёвры проходят на полигоне Опук в восточной части полуострова. Они начались с марша-броска десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ к месту выполнения задач.

Советник Зеленского назвал Украину и Россию равными по военной мощи

В ходе учений военнослужащие отработают организацию обороны в дневное и ночное время, а также наступление при поддержке танков Т-72Б3, самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

Во время манёвров десантники будут использовать различные виды стрелкового оружия, включая пулемёты «Печенег» и «Корд», гранатомёты, огнемет РПО-А «Шмель» и снайперское вооружение.

Ранее сообщалось, что в море Лаптевых прошли учения Северного флота. Военнослужащие отработали боевую стрельбу и высадку морского десанта на арктическое побережье. В учениях были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», вертолёты палубной авиации.

Армия,Министерство обороны,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители