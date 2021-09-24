Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях в случае прибытия в Мали ЧВК "Вагнер"

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«Министр, говоря о Мали, предупредил российского коллегу о серьезных последствиях в случае работы группы «Вагнер» в этой стране», — указано в сообщении французского МИД.

В заявлении также указали основные темы переговоров Лаврова и Ле Дриана.

«Оба министра обсудили множество тем, связанных с международными кризисами, в частности, Афганистан, Ливию, Украину, иранское досье», — указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военных, хотя министр обороны этой африканской страны и приезжал в Москву.