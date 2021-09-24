В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях в случае прибытия в Мали ЧВК "Вагнер"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о серьезных последствиях в случае прибытия в Республику Мали ЧВК «Вагнер», сообщает «Интерфакс».

Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях в случае прибытия в Мали ЧВК "Вагнер"
Фото: Gonzalo Fuentes/ReutersGonzalo Fuentes/Reuters

«Министр, говоря о Мали, предупредил российского коллегу о серьезных последствиях в случае работы группы «Вагнер» в этой стране», — указано в сообщении французского МИД.

В заявлении также указали основные темы переговоров Лаврова и Ле Дриана.

«Оба министра обсудили множество тем, связанных с международными кризисами, в частности, Афганистан, Ливию, Украину, иранское досье», — указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военных, хотя министр обороны этой африканской страны и приезжал в Москву.

Песков добавил, что Россия поддерживает контакты со многими странами по военной линии, в том числе и с государствами Африки.

Армия,Жан-Ив Ле Дриан,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,Интерфакс,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители