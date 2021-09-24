В США оценили боевые учения С-400

Чуть ранее, в сентябре, российские военные провели боевые учения со стрельбой комплекса С-400. Теперь же стали известны сведения об оценке орудия, на основе проведённого мероприятия, американскими экспертами.
Так, военный журналист Питер Сучиу высказал мнение на страницах журнала The National Interest. По мнению автора материала, С-400 «Триумф» хоть и имеет в своей основе наработки С-300, но всё же получил куда больше возможностей.
Сучиу отметил способность новейшей ЗРК поражать цели на дальности от 40 до 400 км. При этом ракета 40Н6Е и вовсе умеет поражать цели на максимальной дистанции в условиях радиоэлектронного противодействия.
Также он заявил о том, что С-400 сопоставим с зенитно-ракетным комплексом Patriot, созданным Соединёнными Штатами. Правда, автор считает, что российская разработка всё ещё уступает американской в средствах противоракетной обороны.
Но он всё же признал, что включение противоракеты 77Н6 в арсенал С-400 способно нивелировать этот разрыв.