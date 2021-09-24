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В США оценили боевые учения российского комплекса С-400

Ferra.ru
18 минут назад

Чуть ранее, в сентябре, российские военные провели боевые учения со стрельбой комплекса С-400. Теперь же стали известны сведения об оценке орудия, на основе проведённого мероприятия, американскими экспертами.

В США оценили боевые учения С-400
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, военный журналист Питер Сучиу высказал мнение на страницах журнала The National Interest. По мнению автора материала, С-400 «Триумф» хоть и имеет в своей основе наработки С-300, но всё же получил куда больше возможностей.

Сучиу отметил способность новейшей ЗРК поражать цели на дальности от 40 до 400 км. При этом ракета 40Н6Е и вовсе умеет поражать цели на максимальной дистанции в условиях радиоэлектронного противодействия.

Также он заявил о том, что С-400 сопоставим с зенитно-ракетным комплексом Patriot, созданным Соединёнными Штатами. Правда, автор считает, что российская разработка всё ещё уступает американской в средствах противоракетной обороны.

Но он всё же признал, что включение противоракеты 77Н6 в арсенал С-400 способно нивелировать этот разрыв.

Армия,The National Interest,
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