Индия закупится танками-тяжеловесами

В минувший четверг стало известно, что Министерство обороны Индии заказало 118 основных боевых танков Arjun Mk-1A. Как сообщают местные СМИ, их изготовит завод Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади (Ченнаи) в индийском штате Тамилнад.

Фото: Press Information Bureau Government of India Press Information Bureau Government of India

Это крупнейший заказ за последние годы, общая сумма сделки оценивается более чем в миллиард долларов.

Первая информация о возможной закупке такой техники появилась в середине сентября текущего года. Тогда состоялась передача армии одного из ранее изготовленных образцов. На торжественном мероприятии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщает оборонное ведомство страны, созданием новой модификации, как и прежде, занималась Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). В этом варианте добавлены 72 новые функции, которые существенно повлияли на все его характеристики: повысили огневую мощь, мобильность и защищенность.

В результате сейчас Arjun Mk-1A, по мнению министерства обороны страны, не уступает другим имеющимся в мире современным боевым машинам.

Этот производственный заказ, заключенный с HVF, позволяет привлечь к сотрудничеству более 200 местных поставщиков и трудоустроит примерно 8000 человек.