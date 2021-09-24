В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Индийская армия заказала более 100 танков-тяжеловесов Arjun Mk-1A

Российская Газетаиещё 6
1 час назад

В минувший четверг стало известно, что Министерство обороны Индии заказало 118 основных боевых танков Arjun Mk-1A. Как сообщают местные СМИ, их изготовит завод Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади (Ченнаи) в индийском штате Тамилнад.

Индия закупится танками-тяжеловесами
Фото: Press Information Bureau Government of IndiaPress Information Bureau Government of India

Это крупнейший заказ за последние годы, общая сумма сделки оценивается более чем в миллиард долларов.

Первая информация о возможной закупке такой техники появилась в середине сентября текущего года. Тогда состоялась передача армии одного из ранее изготовленных образцов. На торжественном мероприятии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщает оборонное ведомство страны, созданием новой модификации, как и прежде, занималась Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). В этом варианте добавлены 72 новые функции, которые существенно повлияли на все его характеристики: повысили огневую мощь, мобильность и защищенность.

В результате сейчас Arjun Mk-1A, по мнению министерства обороны страны, не уступает другим имеющимся в мире современным боевым машинам.

Этот производственный заказ, заключенный с HVF, позволяет привлечь к сотрудничеству более 200 местных поставщиков и трудоустроит примерно 8000 человек.

В то же время индийский танк, несмотря на все достоинства, критикуют за избыточную массу - 68000 кг, что существенно ограничивает его боевое применение.

Армия,Нарендра Моди,Министерство обороны,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители