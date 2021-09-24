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Названы сроки передачи «Адмирала Кузнецова» ВМФ

Lenta.ruиещё 3
16 минут назад

В ОСК назвали сроки передачи авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Если в ходе работ не выявятся новые дефекты, корабль передадут в 2023 году. Об этом генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил в интервью РИА Новости.

Названы сроки передачи «Адмирала Кузнецова» ВМФ
Фото: Василий Максимов / КоммерсантъВасилий Максимов / Коммерсантъ

Глава корпорации заявил, что контракт подразумевает завершение доковых работ в 2023 году. По его словам, работы в рамках соглашения проходят успешно, но существует необходимость в дополнительных работах.

Соглашение на ремонт подразумевает ремонт одного из четырех газотурбинных агрегатов. В процессе работ выяснилось, что требуется ремонт еще трех агрегатов. Это потребует дополнительных 10-11 месяцев, отметил Рахманов.

Глава ОСК подчеркнул, что с ремонтом всех газотурбинных агрегатов удастся передать корабль в срок. «Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», — подчеркнул глава ОСК.

Ранее заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев рассказал в интервью ТАСС о ресурсе корабля. По его словам, «Адмирал Кузнецов» может прослужить более 15 лет после модернизации.

Армия,Алексей Рахманов,Владимир Королев,ОАК,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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