Названы сроки передачи «Адмирала Кузнецова» ВМФ

В ОСК назвали сроки передачи авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Если в ходе работ не выявятся новые дефекты, корабль передадут в 2023 году. Об этом генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил в интервью РИА Новости.

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Глава корпорации заявил, что контракт подразумевает завершение доковых работ в 2023 году. По его словам, работы в рамках соглашения проходят успешно, но существует необходимость в дополнительных работах.

Соглашение на ремонт подразумевает ремонт одного из четырех газотурбинных агрегатов. В процессе работ выяснилось, что требуется ремонт еще трех агрегатов. Это потребует дополнительных 10-11 месяцев, отметил Рахманов.

Глава ОСК подчеркнул, что с ремонтом всех газотурбинных агрегатов удастся передать корабль в срок. «Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», — подчеркнул глава ОСК.