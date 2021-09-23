Украина задействовала на учениях советские беспилотники

Украинские военные в ходе учений «Объединенные усилия – 2021» использовали советскую технику.

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Согласно сообщению командования Воздушных сил Украины в Facebook, в учениях были задействованы советские ракетные комплексы «Оса», С-125, С-300 и «Бук». В качестве целей использовались истребители советских разработок Су-27, МиГ-29 и Су-25.

Также в воздух были подняты советские беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс».

«Расчеты С-300, «Бук» - М1, С-125 и «Оса» выполнили имитационные пуски зенитных ракет по авиационным целям, роль которых сыграли беспилотные самолеты БП-2 «Стриж», ВР-3 «Полет», истребители Су-27, штурмовики МиГ-29 и Су-25», - говорится в сообщении командования.