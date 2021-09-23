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Украина задействовала на учениях советские беспилотники

Вероника Полынина
20 минут назад

Украинские военные в ходе учений «Объединенные усилия – 2021» использовали советскую технику.

Украина задействовала на учениях советские беспилотники
Фото: WikipediaWikipedia

Согласно сообщению командования Воздушных сил Украины в Facebook, в учениях были задействованы советские ракетные комплексы «Оса», С-125, С-300 и «Бук». В качестве целей использовались истребители советских разработок Су-27, МиГ-29 и Су-25.

Также в воздух были подняты советские беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс».

«Расчеты С-300, «Бук» - М1, С-125 и «Оса» выполнили имитационные пуски зенитных ракет по авиационным целям, роль которых сыграли беспилотные самолеты БП-2 «Стриж», ВР-3 «Полет», истребители Су-27, штурмовики МиГ-29 и Су-25», - говорится в сообщении командования.

Испытания зенитно-ракетных войск проводились в Херсонской области на государственной свалке Ягорлыка. По словам начальника зенитно-ракетных войск полковника Бориса Генова, в воздухе была создана обстановка, которая имитировала массированное воздушное нападение противника. Ракетчики одновременно отражали авианалет и обстрел крылатыми ракетами важных государственных объектов страны.

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