США решили поддержать Договор о запрещении ядерных испытаний

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты возобновляют поддержку договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: USA-NUCLEAR / ICBM U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Reuters USA-NUCLEAR / ICBM U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Reuters

По ее словам, американская администрация планирует добиваться вступления договора в силу. Дженкинс отметила, что для этого потребуется получение согласия сената и признала «серьезность трудностей, которые лежат на пути к этой цели». Она также добавила, что в соответствии с целями ДВЗЯИ США продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерных взрывных устройств «нулевой мощности» и призывают все государства, обладающие ядерным оружием, объявить или сохранить такой мораторий.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что данное многостороннее соглашение вступит в силу в ближайшие годы. Он подчеркнул, что превращению ДВЗЯИ в полноценный международно-правовой инструмент препятствуют восемь стран, ратификация Договора которыми обязательна.