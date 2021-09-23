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Появилось фото модернизированного Су-30

Вероника Полынина
1 час назад

В интернете опубликовали качественный снимок нового российского истребителя. Как сообщается в блоге BMPD в «Живом Журнале», речь может идти об опытном образце модернизированного Су-30СМ, построенном на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) – филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

Появилось фото нового Су-30
Фото: bmpd.livejournal.combmpd.livejournal.com

Авторы отмечают, что самолет еще не получил стандартную схему окраски, но на опытном образце имеются опознавательные знаки ВКС России и бортовой номер «001 красный».

Тот же опытный образец с бортовым номером «001 красный» ранее заметили в Омске. Предположительно, самолет перегоняли из Иркутска в подмосковный Жуковский.

В августе газета «Известия» сообщала, что Минобороны начало модернизацию Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой».

Названы сроки создания модернизированного Су-57

Модернизированные Су-30СМ2 получат авиадвигатель АЛ-41Ф-1С, который используется на Су-35С. Тяга самолета вырастет больше чем на 16%, до 14 500 кгс. Кроме того, в два раза повысится ресурс - межремонтный интервал достигнет 4 тысяч часов. Мотор станет более экономичным, в результате чего возрастет продолжительность полета. Модернизированный Су-30СМ2 получит новый радар, унифицированный с Су-35, а также новейшую многоканальную объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД).

Армия,Министерство обороны,Иркутский авиазавод,Иркут,газета "Известия",
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