Появилось фото нового Су-30

В интернете опубликовали качественный снимок нового российского истребителя. Как сообщается в блоге BMPD в «Живом Журнале», речь может идти об опытном образце модернизированного Су-30СМ, построенном на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) – филиале ПАО «Корпорация «Иркут».
Авторы отмечают, что самолет еще не получил стандартную схему окраски, но на опытном образце имеются опознавательные знаки ВКС России и бортовой номер «001 красный».
Тот же опытный образец с бортовым номером «001 красный» ранее заметили в Омске. Предположительно, самолет перегоняли из Иркутска в подмосковный Жуковский.
В августе газета «Известия» сообщала, что Минобороны начало модернизацию Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой».
Модернизированные Су-30СМ2 получат авиадвигатель АЛ-41Ф-1С, который используется на Су-35С. Тяга самолета вырастет больше чем на 16%, до 14 500 кгс. Кроме того, в два раза повысится ресурс - межремонтный интервал достигнет 4 тысяч часов. Мотор станет более экономичным, в результате чего возрастет продолжительность полета. Модернизированный Су-30СМ2 получит новый радар, унифицированный с Су-35, а также новейшую многоканальную объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД).