Появилось фото нового Су-30

В интернете опубликовали качественный снимок нового российского истребителя. Как сообщается в блоге BMPD в «Живом Журнале», речь может идти об опытном образце модернизированного Су-30СМ, построенном на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) – филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

Фото: bmpd.livejournal.com bmpd.livejournal.com

Авторы отмечают, что самолет еще не получил стандартную схему окраски, но на опытном образце имеются опознавательные знаки ВКС России и бортовой номер «001 красный».

Тот же опытный образец с бортовым номером «001 красный» ранее заметили в Омске. Предположительно, самолет перегоняли из Иркутска в подмосковный Жуковский.

В августе газета «Известия» сообщала, что Минобороны начало модернизацию Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой».