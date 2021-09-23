Умер создатель первой атомной подлодки в СССР

Создатель первой советской атомной подлодки Радий Шмаков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Фото: АО "ОСК" АО "ОСК"

Радий Шмаков – бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», один из создателей первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», главный конструктор АПЛ проектов 671, 671РТ, 671РТМ.

Шмаков – лауреат Государственной премии СССР, премии правительства РФ в области науки и техники, кавалер ордена Октябрьской Революции и дважды – ордена Трудового Красного Знамени.