Умер создатель первой атомной подлодки в СССР

Создатель первой советской атомной подлодки Радий Шмаков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
Радий Шмаков – бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», один из создателей первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», главный конструктор АПЛ проектов 671, 671РТ, 671РТМ.
Шмаков – лауреат Государственной премии СССР, премии правительства РФ в области науки и техники, кавалер ордена Октябрьской Революции и дважды – ордена Трудового Красного Знамени.
АО «СПМБМ «Малахит» - одно из ведущих российских конструкторских бюро, специализирующихся на проектировании морской техники, в том числе с атомной энергетической установкой. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные подлодки проекта 627 и 627А «Кит» и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень».