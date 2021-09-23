«Чрезвычайно безответственно»: В КНР возмутились AUKUS

Создание альянса Австралии, Британии и США (AUKUS) подрывает региональную безопасность, сообщает ТАСС со ссылкой на заиление посла Китая в Соединённых Штатах Цинь Гана.

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По его словам, эти действия являются чрезвычайно безответственным шагом. Как считает дипломат, сотрудничество по ядерным подлодкам в рамках нового партнерства лишь ускорит гонку вооружений. Достигнутые договоренности подрывают региональный мир и стабильность и пренебрегают международными усилиями по нераспространению.

«Это чрезвычайно безответственно», — отметил Ган.

Тем временем, США и Франция решили провести углубленные консультации из-за трений, возникших на фоне AUKUS. Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону проблемы, возникшие в связи с отменой контракта по подлодкам, который был заключен между Францией и Австралией.

Как сообщалось ранее, 16 сентября Австралия, Британия и США объявили о заключении нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности. В его рамках планируется создание атомных подводных лодок для Австралии.