Генерал США назвал Россию главной военной угрозой

Россия на сегодняшний день представляет для США основную военную угрозу. При этом Китай является для Вашингтона «долгосрочной угрозой», заявил в интервью журналу Air Force Magazine глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк.

Ранее стало известно, что в Китае рассказали, как Россия чуть не уничтожила НАТО в 2001 году. Если бы Россия тогда вступила в НАТО, то потребности в этом блоке больше не было бы. Изначальная цель существования блока — угроза со стороны РФ — могла исчезнуть, и Альянс бы перестал существовать. Об этом пишет китайское издание NetEase.