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Украина продолжит разработку ракетного комплекса «Сапсан»

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Оборонный бюджет Украины на 2022 год увеличат. Это позволит использовать средства, выделенные на покупку вооружения, для продолжения разработки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Об этом сообщает Defense Express.

Украина продолжит разработку ракетного комплекса «Сапсан»
Фото: Defense ExpressDefense Express

Указ президента Украины Владимира Зеленского ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об увеличении расходов на армию. В пресс-службе Министерства обороны Украины отметили, что это позволит реализовать «долгосрочные программы в сфере обороны».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что увеличенный бюджет даст возможность вести работу над созданием «отечественного ракетного щита». Среди прочего, речь идет о возобновлении работ над ОТРК «Сапсан», пишет Defense Express.

При этом издание напоминает, что в начале 2021 года представители Минобороны Украины заявляли о передаче военным первой батареи ОТРК до конца года.

Разработка ОТРК «Сапсан» началась в 2006 году. Перспективный комплекс предназначен для замены советских ОТРК «Точка». В 2013 году финансирование проекта остановили, но уже в 2016 году стало известно о выделении средств на разработку ОТРК. В 2018 году макеты «Сапсана» показали на параде по случаю Дня независимости Украины.

Ранее авторы Defense Express предположили, что российские ракетные комплексы «Искандер-М» могут ударить по большей части Украины. Недоступными для удара останутся шесть областей в западной части страны, пишет издание.

Армия,В мире,ВПК,Владимир Зеленский,Министерство обороны,
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