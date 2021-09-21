Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 над Балтийским морем

Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО, сообщили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты.
Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского флота.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации постоянно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами».