Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 над Балтийским морем

Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО , сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты.