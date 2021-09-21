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Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 при полете над Балтийским морем

Деловая газета "Взгляд"
40 минут назад

Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО, сообщили в Минобороны России.

Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 над Балтийским морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты.

Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского флота.

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В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации постоянно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами».

Армия,НАТО,РИА Новости,
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