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Хафтар покинул пост командующего Ливийской национальной армии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
32 минуты назад

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар назначил исполняющего обязанности главы ЛНА генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури.

Хафтар отказался от командования Ливийской национальной армией
Фото: ReutersReuters

«Генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури назначается исполняющим обязанности командующего ... на срок три месяца, начиная с 23.09.2021 до 24.12.2021», – цитирует распоряжение Хафтара РИА «Новости».

В Ливии 24 декабря пройдут всеобщие выборы, Хафтар не заявлял о намерении выдвигаться на высший пост в государстве.

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В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.