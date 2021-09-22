Хафтар отказался от командования Ливийской национальной армией

В Ливии 24 декабря пройдут всеобщие выборы, Хафтар не заявлял о намерении выдвигаться на высший пост в государстве.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.