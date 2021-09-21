Россия поставила условие Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вывести войска с территории Сирии, чтобы избежать столкновения с Россией. Об этом сообщает Al Monitor.

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По данным издания, штурм южных районов провинции Идлиб свидетельствует, о том, что российская сторона поставила Анкаре условие, требующее вывода войск с территории Сирии. В Al Monitor подтверждают свои выводы словами президента России Владимира Путина во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Путин назвал главной проблемой Сирии присутствие иностранных сил без разрешения или мандата ООН, намекая на Турцию и США.

В издании считаю, что Эрдоган стоит перед нелегким выбором, так как вывод армии из Сирии подорвет позиции страны в регионе. Согласно данным Al Monitor, 11 сентября Анкара в результате взрыва бомбы в Идлибе потеряла троих солдат.