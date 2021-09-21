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Украинская армия нанесла минометный удар по территории ДНР

Газета.Ru
22 минуты назад

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по территории города Ясиноватая в самопровозглашенной Донецкой республике. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что инцидент произошел в 07.16 часов 21 сентября.

Украинская армия нанесла минометный удар по ДНР
Фото: Минобороны УкраиныМинобороны Украины

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Украинская армия открыла огонь со стороны населенного пункта Новоселовка, применялись 120 мм минометы. Всего по направлению Ясиноватой было выпущено 15 мин. В результате обстрела поврежден газопровод. Также подчеркивается, что попытки представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного восстановления режима тишины были проигнорированы украинской стороной.

Ранее советник делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что страна снялась с "крючка" минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что это является "прорывным достижением" Киева. Такое отношение украинских властей министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "внешнеполитической шизофренией".

Армия,Алексей Арестович,Сергей Лавров,
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