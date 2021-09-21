Украинская армия нанесла минометный удар по ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по территории города Ясиноватая в самопровозглашенной Донецкой республике. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что инцидент произошел в 07.16 часов 21 сентября.

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

Украинская армия открыла огонь со стороны населенного пункта Новоселовка, применялись 120 мм минометы. Всего по направлению Ясиноватой было выпущено 15 мин. В результате обстрела поврежден газопровод. Также подчеркивается, что попытки представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного восстановления режима тишины были проигнорированы украинской стороной.