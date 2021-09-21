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Украинский генерал оценил шансы Киева в войне с РФ

News.ruиещё 1
13 минут назад

Украина не имеет шансов на победу в случае военного конфликта с Россией, заявил генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян. При этом украинские власти выступают с агрессивными заявлениями в адрес Москвы, пытаясь «показать силу и мощь», отметил бывший депутат Рады в эфире телеканала «Наш».

Генерал ВСУ: Мы не в состоянии с Россией воевать
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.comMinistryofDefence.UA/facebook.com

Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь — не хочешь, — подчеркнул Мартиросян.

Генерал добавил, что украинский народ должен добиться того, чтобы президент страны Владимир Зеленский работал не в интересах иностранных государств, а только в интересах Киева.

Ранее стало известно, что идея Украины заминировать Чёрное море для уничтожения ВМФ России сомнительна, так как ответная реакция Москвы может быть чревата для Киева крайне печальными последствиями. Об этом сообщил журналист китайского информационного портала Sohu. Сравнивая военный потенциал России и Украины, журналист отметил, что между ними «огромная разница».

Армия,Войска,Владимир Зеленский,
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