США нанесли удар по одному из лидеров террористов в Сирии

По предварительным оценкам, цель была ликвидирована, утверждает он . Представитель военного ведомства сослался на информацию от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар с беспилотника в окрестностях Идлиба.

14 сентября директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Скотт Берриер предупредил, что на восстановление своего потенциала, чтобы представлять угрозу для Соединенных Штатов, «Аль-Каиде» понадобится от одного до двух лет. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что в настоящее время эта террористическая организация сильно деградировала.