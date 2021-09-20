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Американские военные нанесли удар по одному из лидеров террористов в Сирии

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Американские военные нанесли удар по одному из высокопоставленных лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) у города Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

США нанесли удар по одному из лидеров террористов в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным оценкам, цель была ликвидирована, утверждает он. Представитель военного ведомства сослался на информацию от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар с беспилотника в окрестностях Идлиба.

Кирби уточнил, что «нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения».

14 сентября директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Скотт Берриер предупредил, что на восстановление своего потенциала, чтобы представлять угрозу для Соединенных Штатов, «Аль-Каиде» понадобится от одного до двух лет. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что в настоящее время эта террористическая организация сильно деградировала.

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